وسط تصاعد التوتر إثر هجمات الحوثيين: مدمرة إيرانية تصل إلى البحر الأحمر

انضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران عام 1972، وتزن 1550 طنا وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

وصلت المدمرة الإيرانية "ألبرز" إلى البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب وذلك وسط تصاعد التوتر إثر هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والأخرى المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

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وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن المدمرة "ألبرز" دخلت في إطار المجموعة 94 التابعة لبحرية الجيش الإيراني، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب.

ومنذ مطلع العام 2009، بدأ الجيش الإيراني مهماته في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.

وفي العام 2019، انضمت المدمرة "ألبرز" إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.

وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران عام 1972، وتزن 1550 طنا وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

ومنذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يشهد البحر الأحمر توترات بعد أن أعلنت جماعة الحوثي دعم قطاع غزة إثر الحرب الإسرائيلية عليه، وهددت بمهاجمة أية سفن تعبر مضيق باب المندب ترتبط بإسرائيل أو ترسو بموانئها.

وأعلن الحوثيون بالأمس عن مقتل وفقدان 10 من أفراد القوات البحرية إثر استهداف القوات الأميركية ثلاثة زوارق في البحر الأحمر، وحملوا واشنطن "تبعات هذه الجريمة وتداعياتها".

وحذر الحوثيون باقي الدول من "الانخراط في المسلك الأميركي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع".