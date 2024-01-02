اعتقال 33 شخصًا في تركيا بتهمة التخابر مع الموساد

أعلنت السلطات أنه تم اعتقال 33 مشتبها بهم، اليوم الثلاثاء، ومحاولة القبض على المشتبه بهم الآخرين لا زالت جارية، وقالت السلطات إن الاعتقالات نفذت في ثماني محافظات ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح إسرائيل.

أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، أوامر اعتقال بحق 46 مشتبهًا بهم لتورطهم بالتخابر مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لاستهداف أجانب في تركيا، في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

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وأعلنت السلطات أنه تم اعتقال 33 مشتبها بهم، اليوم الثلاثاء، ومحاولة القبض على المشتبه بهم الآخرين لا زالت جارية، وقالت السلطات إن الاعتقالات نفذت في ثماني محافظات ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة تجسس لصالح إسرائيل.

وخلص التحقيق إلى أن المخابرات الإسرائيلية كانت وراء الأنشطة التي تستهدف الأجانب المقيمين في تركيا، من الاستطلاع إلى الاعتداءات ومحاولات الاختطاف.

ولا تتوفر تفاصيل أخرى بشأن التحقيق، لكن الموساد تورط في الماضي في محاولات اختطاف فلسطينيين يعيشون في تركيا.

وكانت قد واصلت الأجهزة القضائية التركية، في شهر تشرين ثان/ نوفمبر من العام الماضي، في مدينة إسطنبول التركية محاكمة 57 شخصا تنسب لهم تهم التجسس لصالح إسرائيل.

وتتضمن لائحة الاتهام أيضا إعداد المتهمين لأعمال تستهدف ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ويعارضون سياسة إسرائيل تجاه فلسطين.