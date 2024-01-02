زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يتعرض للطعن بالرقبة

نشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممددا على الأرض وجرحه مغطى بمنديل. وكان لي لا يزال في وعيه عندما نقل إلى مستشفى. وقبض على المهاجم في مكان الواقعة، حسب المصدر ذاته.

زعيم المعارضة الكورية الجنوبية بعد تعرضه للطعن (أ.ب)

تعرض زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ، للطعن في رقبته، اليوم الثلاثاء، أثناء حديثه إلى صحافيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممددا على الأرض وجرحه مغطى بمنديل.

وكان لي لا يزال في وعيه عندما نقل إلى مستشفى. وقبض على المهاجم في مكان الواقعة، حسب المصدر ذاته.

وكان لي، زعيم الحزب الديموقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسية عام 2022.

وعبر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.

وشدد يون على أن "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أي ظرف".

كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.

لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.

تجنب لي الاعتقال في أيلول/سبتمبر، عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.