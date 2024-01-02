فرنسا: الفيضانات تجتاح إقليم "با دو كاليه" والسلطات تصدر الـ"إنذار الأحمر"

بحسب بيان إدارة الأرصاد الجوّيّة الفرنسيّة، فقد تمّ إصدار "الإنذار الأحمر" في إقليم با دو كاليه، حيث حدثت الفيضانات...

دفعت الفيضانات السلطات الفرنسيّة، بإصدار "الإنذار الأحمر"، اليوم الثلاثاء، بعد أن اجتاحت إقليم "با دو كاليه" الواقع في شماليّ البلاد.

وكانت فيضانات اجتاحت إقليم "با دو كاليه" في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وعبر حسابه على منصّة "إكس" أعلن وزير الداخليّة جيرالد دارمانين تعزيز الفرق العاملة في المنطقة بـ 120 عنصرًا إضافيًّا من رجال الإطفاء، بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفيّة الفيضانات.

وبحسب بيان إدارة الأرصاد الجوّيّة الفرنسيّة، فقد تمّ إصدار "الإنذار الأحمر" في إقليم با دو كاليه، حيث حدثت الفيضانات.

وطلب من سكّان با دو كاليه الابتعاد عن مصادر المياه مثل الأنهار والبحيرات وعدم استخدام سيّاراتهم.

كما طلب من المواطنين البقاء في الطوابق العليا من بيوتهم وعدم إخلاء منازلهم إلّا بتعليمات السلطات المحلّيّة، وفق الصحافة الفرنسيّة.

ويواجه الناس صعوبات في التنقّل؛ بسبب الفيضانات الّتي شهدتها أجزاء كثيرة من الإقليم، فيما وجد بعض السكّان في قرى المنطقة الحلّ في التنقّل بواسطة الجرارات الزراعيّة.