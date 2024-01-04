إيران تخفّض حصيلة التفجيرين في كرمان: التفجير الأول ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل

أعلن رئيس جهاز الطوارئ، جعفر ميعاد فر، اليوم، عبر التلفزيون الرسمي، أنه "قُتل 84 شخصا وفق البيانات الأخيرة" مشيرا إلى سقوط "284 جريحا بينهم 195 ما زالوا في المستشفيات".

خفضت إيران، اليوم الخميس، إلى 84 قتيلا، الحصيلة الرسمية للاعتداء الذي وقع، أمس الأربعاء، في محافظة كرمان، فيما كانت حشود تحيي الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال اللواء قاسم سليماني بضربة أميركية، وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن "انفجار كرمان الأول ناجم عن عملية انتحارية نفذها رجل".

وأعلن رئيس جهاز الطوارئ، جعفر ميعاد فر، اليوم، عبر التلفزيون الرسمي، أنه "قُتل 84 شخصا وفق البيانات الأخيرة" مشيرا إلى سقوط "284 جريحا بينهم 195 ما زالوا في المستشفيات".

ووقع التفجيران اللذان وصفتهما طهران بـ"الإرهابيين" في محافظة كرمان قرب مقبرة الشهداء حيث يرقد سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز القادة العسكريين للجمهورية الإسلامية، وصاحب دور محوري في رسم استراتيجيتها في الشرق الأوسط على مدى أعوام طويلة.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها وسائل الإعلام الرسمية، أمس الأربعاء، تفيد بمقتل 95 شخصا، وإصابة 181 آخرين.

وأوضح ميعاد فر أن وضع بعض الجثث بعد الاعتداء جعل من الصعب تعداد القتلى بصورة دقيقة.

ولفت وزير الداخلية، أحمد وحيدي، إلى أن حصيلة القتلى قد ترتفع، إذ أن بعض الجرحى في "حال حرجة".

وقع التفجيران اللذان لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما حتى الآن في ظل أوضاع إقليمية شديدة التوتر منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وغداة مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.