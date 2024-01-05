الاتحاد الأوروبي: بوريل يزور لبنان لبحث خفض التوتر

سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا مثل الوضع في غزة وآثاره الإقليمية، وخاصة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأهمية تجنب تصعيد التوتر واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين.

يجري مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، زيارة إلى لبنان لبحث خفض التوتر بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قال فيه إن بوريل يزور لبنان في فترة 5 - 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وذكر البيان أن بوريل سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي ووزير الخارجية، عبد الله بوحبيب.

وأفاد بأنه سيتم خلال الزيارة مناقشة قضايا مثل الوضع في غزة وآثاره الإقليمية، وخاصة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وأهمية تجنب تصعيد التوتر واستمرار المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وجاء في البيان أن "الممثل الأعلى سيؤكد مرة أخرى على أهمية زيادة الجهود الدبلوماسية مع الزعماء الإقليميين لتهيئة الظروف لحل نهائي ودائم في إسرائيل وفلسطين والمنطقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي الجمعة، قال فيه إن بوريل يزور لبنان في فترة 5 - 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.