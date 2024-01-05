الولايات المتّحدة: ملفّات جديدة في "قضيّة إبستين" الجنسيّة

وتضمّنت الملفّات أسماء الرئيسين الأميركيّين السابقين بيل كلينتون ودونالد ترامب، والأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وإيهود باراك وأوبرا وينفري والعديد من المشاهير...

أظهرت ملفّات جديدة تمّ الإفراج عنها من قبل قاضية في المحكمة الفيدراليّة في مانهاتن، لوريتا بريكسا، أسماء وتفاصيل جديدة، فيما يخصّ قضيّة الملياردير الأميركيّ جيفري إبستين.

وإبستين، مليادير أمريكيّ وجد ميّتًا في السجن عام 2019 أثناء احتجازه بتهمة الاعتداء الجنسيّ على فتيات والولع الجنسيّ بالأطفال وإنشاء شبكة للدعارة.

والأربعاء، تمّ الكشف لأوّل مرّة عن ملفّات القضيّة بموجب قرار أصدرته الشهر الماضي القاضية بالمحكمة الفيدراليّة في مانهاتن لوريتا بريسكا.

وتضمّنت الملفّات أسماء الأمير البريطانيّ آندرو، وأستاذ القانون في جامعة هارفارد سابقًا آلان ديشوفيتز، ورئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق إيهود باراك، وعالم الفيزياء الشهير ستيفين هوكينغ، ومايكل جاكسون، والرئيس الأميركيّ الأسبق بيل كلينتون ودونالد ترامب.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكيّة، فإنّ إفادات المحقّق جوزيف ريكاري، الّذي أجرى تحقيقات مع إبستين، تمّ تضمينها على نطاق واسع في الملفّات الجديدة البالغ عددها 19 والمكوّنة من نحو 300 صفحة.

وكشفت الملفّات الجديدة تفاصيل حول الأساليب الّتي "خدع بها إبستين وصديقته غيسلين ماكسويل الفتيات الصغيرات القاصرات".

ويقول ريكاري في إفاداته إنّ إبستين كان يأخذ قاصرات إلى منزله كمدلّكات أو خادمات، وإنّه خدع بعضهنّ بعد أن وعدهنّ بأن يصبحن عارضات أزياء ثمّ قام "بتسويقهنّ" لشخصيّات ثريّة.

ويشير المحقّق إلى أنّه تلقّى إفادات تحقيقيّة من 30 فتاة على الأقلّ ممّن عملن في منزل إبستين.

تضمّنت الملفّات أيضًا بعض التفاصيل حول الأوقات والوسائل الّتي ساعدت فيها ماكسويل صديقها إبستين في العثور على فتيات قاصرات.

وورد في أحد الإفادات داخل الملفّات الجديدة، وفي إشارة إلى فيرجينيا جيوفري، المدّعية الرئيسيّة ضدّ إبستين، أنّ بيل كلينتون هدّد مجلّة فانيتي فير من مغبّة "نشر مقال يزعم أنّ إبستين أنشأ شبكة دعارة".

وفي نفس الملفّ، ادّعت جيوفري أيضًا أنّ كلينتون كان لديه معرفة تفصيليّة بشبكة الدعارة الّتي يديرها إبستين، وسافر معه عدّة مرّات.

وذكرت تقارير إعلاميّة أنّ ملفّات جديدة سيتمّ الكشف عنها حول قضيّة إبستين الجمعة والأسبوع المقبل، وهي تتضمّن أسماء شخصيّات أخرى.