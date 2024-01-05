اليابان تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 92 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال في اليابان إلى 92 قتيلا وأكثر من 300 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.

أعلنت السلطات اليابانية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب غربي البلاد، يوم الإثنين الماضي، إلى 92 قتيلا.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هزات تراوحت قوتها بين 5 و7 درجات على مقياس ريختر، وقعت بين 1 - 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، قبالة سواحل شبه جزيرة "نوتو" بمحافظة إيشيكاوا.

كما شهدت المنطقة، صباح الجمعة، 4 هزات متوسطة القوة.

وقالت ولاية إيشيكاوا في بيان إن 92 شخصا لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت المنطقة وأن أكثر من 300 مصاب يتلقون العلاج.

وأشارت إلى وجود أكثر من 40 شخصا تحت الأنقاض في عموم المنطقة، أن أكثر من 700 شخص لا زالوا عالقين في مواقع مختلفة بسبب إغلاق الطرق.

وأوضحت أن هناك مشكلة في إمداد الكهرباء إلى 30 ألف منزل والمياه إلى 80 ألف منزل في المنطقة، ولا يزال مصير أكثر من 240 شخصا مجهولا.

والإثنين، ضرب زلزال غربي اليابان بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.