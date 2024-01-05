بسبب هجمات الحوثيين: "ميرسك" تحوّل مسار سفنها من البحر الأحمر لرأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر

قالت الشركة في بيان إن "كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتمّ تحويل مسارها إلى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب".

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، اليوم الجمعة، أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن.

وقالت الشركة في بيان إن "كل سفن ميرسك التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، سيتمّ تحويل مسارها إلى الجنوب حول رأس الرجاء الصالح في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن "كل المعلومات المتوافرة تؤكد أن الخطر الأمني (في البحر الأحمر) يبقى عند مستوى مرتفع بشكل ملحوظ".

وكانت ميرسك قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن أسطولها لن يستأنف عبور مضيق باب المندب الإستراتيجي، بعد تعليق مروره الأحد، إثر هجوم الحوثيين على إحدى سفنها.

ومنذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرّضت 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.

وقالت ميرسك متوجهةً إلى زبائنها: "ندرك التأثير المحتمل لهذا القرار على عملياتكم اللوجستية، لكنّنا نؤكد لكم أنّ كل القرارات اتُّخذت بعناية، وأُعطيت فيها الأولوية لسلامة سفننا، والبحارة وبضائعكم".

وحضّت 12 دولة الحوثيين، الأربعاء، على "الوقف الفوري لهجماتهم غير القانونية" على السفن في البحر الأحمر، وحذّرتهم من عواقب لم تحددها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أنشأت الولايات المتحدة مع دول أخرى تحالفا دوليا، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين في هذه المنطقة الإستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ويؤكد الحوثيون أنّهم سيواصلون استهداف السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي يعتقدون أنها متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، "نصرة" لأهالي قطاع غزة المحاصر في ظل الحرب المدمرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).