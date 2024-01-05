بلينكن يصل إلى تركيا في مستهل جولة تشمل إسرائيل والضفة و5 دول عربية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا".

وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مساء اليوم الجمعة إلى إسطنبول، محطته الأولى ضمن جولة في الشرق الأوسط محورها الحرب على غزة.

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وإضافة إلى تركيا واليونان، سيزور بلينكن خمس دول عربية، فضلا عن إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في إطار هذه الجولة الرابعة في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية.

وسيعقد بلينكن محادثات في إسطنبول غدا السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان والرئيس رجب طيب إردوغان، أحد أشد المنتقدين في العالم لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحافيين "لا نتوقع أن تكون كل المحادثات خلال هذه الرحلة سهلة. من الواضح أن هناك قضايا صعبة تواجه المنطقة وخيارات صعبة أمامنا".

وأضاف "لكن الوزير يعتقد أن من مسؤولية الولايات المتحدة قيادة الجهود الدبلوماسية لمواجهة تلك التحديات بشكل مباشر".

وخلال زياراته السابقة حاول بلينكن وقف اتساع رقعة الحرب. لكنه يعود إلى منطقة شهدت هجمات في لبنان والعراق واليمن وسورية وإيران أو منها.

وأسفر قصف إسرائيلي في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وآخرين من قادة كتائب القسام وكوادر حماس، فيما يطلق الحوثيون النار على السفن في البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

وتعرضت إيران الأربعاء لأحد أكثر الهجمات دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث أسفر تفجيران عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا تجمعوا لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني.

ووجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل والولايات المتحدة رغم إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.