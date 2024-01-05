كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية وسيول تأمر سكان جزيرة بإخلائها

أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية على يونبيونغ، وأمرت سيولسكان الجزيرة بإخلائها على الفور، صباح اليوم الجمعة.

أعلنت سيول، صباح اليوم الجمعة، أنّها طلبت من المدنيين إخلاء جزيرة يونبيونغ بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة الساحل الغربي لكوريا الشمالية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول خلال مؤتمر صحافي إنّ "كوريا الشمالية أطلقت نحو 200 قذيفة (قرب) قرب جزيرة يونبيونغ.

من جهتهم، قال مسؤولون محليّون في يونبيونغ إنّ السلطات طلبت من المدنيين إخلاء الجزيرة الواقعة على بُعد حوالى عشرة كيلومترات من كوريا الشمالية، مشيرين إلى أنّ هذا الإجراء اتّخذ "وقائيا".

وتقع جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية في البحر الأصفر على بُعد حوالي 80 كيلومترا غرب إنتشون و12 كيلومترا جنوب ساحل مقاطعة هوانغهاي الكورية الشمالية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 أطلقت بيونغ يانغ وابلا من 170 قذيفة مدفعية على جزيرة يونبيونغ ممّا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم مدنيان.

وكان هذا أول هجوم كوري شمالي على منطقة مدنية منذ الحرب الكورية 1950-1953.

والعلاقات بين الكوريتين هي حاليا في واحد من أدنى مستوياتها منذ عقود.