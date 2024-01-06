مدمرة أميركية تسقط مسيّرة جديدة قرب سفن تجارية فوق البحر الأحمر

شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف في البحر الأحمر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ وفقا لأرقام البنتاغون.

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية أسقطت طائرة بدون طيار صباح السبت فوق البحر الأحمر في المياه الدولية قرب سفن تجارية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء الحادث بعد أيام من تحذير مجموعة من 12 دولة بقيادة الولايات المتحدة، الحوثيين في اليمن من مواصلة هجماتهم على السفن في الممر المائي.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي السبت أن المدمرة الأميركية "يو إس إس لابون" أسقطت دفاعا عن النفس طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران.

وقالت إن أحدا لم يصب بأذى.

وأضافت أن الحادث وقع في جنوب البحر الأحمر "بالقرب من عدة سفن تجارية".

والمدمرة وهي جزء من مجموعة حاملة طائرات تم نشرها في المنطقة بعيد اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلن سابقا أنها أسقطت مسيرات يرجح أن الحوثيين أطلقوها.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف في البحر الأحمر وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ وفقا لأرقام البنتاغون.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الحرب على قطاع غزة.

وتعرض الهجمات الممر الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات حذرت الحوثيين من عواقب لم تحددها ما لم يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر على الفور.

لكن شركة الشحن الدانماركية العملاقة "ميرسك" قالت الجمعة إنه نظرا للوضع غير المستقر، ستحول جميع سفنها لتدور حول إفريقيا بدلا من استخدام البحر الأحمر وقناة السويس في "المستقبل المنظور".