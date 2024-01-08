25 ضحية في حادث بين حافلة وشاحنة في ولاية باهيا البرازيلية

لا يزال سبب الحادث مجهولا. وباتت الجثث لدى الشرطة لتحديد هوية أصحابها على ما اوضح المسعفون.

لقي 25 شخصا على الأقل مصارعهم في حادث اصطدام بين حافلة وشاحنة في باهيا في شمالي شرق البرازيل على ما أعلن، اليوم الإثنين، جهاز الإسعاف في الولاية.

وجاء في تقرير عن الحادث "تدخل المسعفون العسكريون بعد حادث أسفر عن مصرع 25 شخصا على الطريق السريع قرب مدينة غافيو" على بعد حوالي 250 كيلومترا من سالفادور، عاصمة ولاية باهيا.

وجرح في الحادث الذي وقع، ليل الأحد، خمسة أشخاص على ما ذكرت تقارير صحافية برازيلية تضمنت صورا للشاحنة المتضررة جدا.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا. وباتت الجثث لدى الشرطة لتحديد هوية أصحابها على ما اوضح المسعفون.

وأعلن مكتب رئيس بلدية جاكوبينا المجاورة لمكان الحادث الحداد الرسمي لثلاثة أيام.