اليابان: ارتفاع عدد قتلى الزلازل إلى 215

وصل عدد ضحايا الزلازل التي ضربت اليابان، حديثا، إلى 215 قتيلا وأكثر من 567 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات.

ارتفع عدد قتلى الزلازل التي ضربت اليابان مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى 215.

وضربت عدة زلازل، أعنفها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة "نوتو" بمقاطعة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقالت ولاية إيشيكاوا في بيان، اليوم الجمعة، إن 215 شخصا لقوا حتفهم في الزلازل، وأن أكثر من 567 مصابا يتلقون العلاج.

وأشارت إلى تضرر أكثر من 4100 مبنى وإجلاء ما يزيد عن 24 ألف شخص، بينما ما زال 2500 شخص عالقين بمناطقهم بسبب الطرق المغلقة.

وذكرت أن أعمال البحث مستمرة للعثور على 38 شخصًا في عداد المفقودين.

وكانت الحصيلة الأخيرة المعلنة لضحايا الزلزال بلغت 213 قتيلا، أمس الخميس.

وفي الأول من الشهر الجاري ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة "نوتو" في إيشيكاوا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة المذكورة زلازل عديدة راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 كانون الثاني.

كما شهدت المنطقة زلزالين آخرين بلغت قوتهما 4.8 و4.9 درجات، أمس، فيما تواصلت الهزات الارتدادية.