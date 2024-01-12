بايدن: واشنطن سترد إذا واصل الحوثيون "سلوكهم غير المقبول"

ردا على أسئلة صحافيين بشأن الرسالة التي يريد إيصالها لطهران بعد ضرب الحوثيين المدعومين من قبلها، قال بايدن إن "رسالته وصلت".

وصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة جماعة الحوثي بأنها "تنظيم إرهابي"، وذلك بعد أن شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على أهداف لها في أنحاء اليمن بعد منتصف الليلة الماضية.

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وقال بايدن، إن "واشنطن سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم غير المقبول" واستمروا في مهاجمة سفن في البحر الأحمر.

وردا على أسئلة صحافيين بشأن الرسالة التي يريد إيصالها لطهران بعد ضرب الحوثيين المدعومين من قبلها، قال بايدن إن "رسالته وصلت".

وذكر أنه لا يعتقد أن الضربات الأميركية والبريطانية أوقعت "ضحايا مدنيين"، معتبرا أن "هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات".

وقالت لندن وواشنطن إن ضرباتهما الجوية في اليمن كانت ردا على هجمات منذ شهور على السفن في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وفي السياق، قال جنرال أميركي إن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا مضادا للسفن اليوم الجمعة، ردا على الضربات التي استهدفتهم ليلا.

وقال مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة اللفتنانت، دوغلاس سيمز، للصحافيين "نعلم أنهم أطلقوا صاروخا واحدا على الأقل في رد انتقامي"، مضيفا أن الصاروخ لم يصب أي سفينة.

وأوضح سيمز أن واشنطن ولندن استهدفتا نحو 30 موقعا باستخدام أكثر من 150 مقذوفا، وذلك في تحديث للأرقام السابقة.

ومن جانبهم، هدد الحوثيون بالرد على الغارات الأميركية والبريطانية باستهداف مصالح البلدين التي باتت بنظرهم "أهدافا مشروعة".

وحذر المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين اليوم في بيان، بأن "كل المصالح الأميركية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهما المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الغارات أسفرت عن سقوط 5 قتلى و6 جرحى في صفوف القوات، متحدثا عن تنفيذ 73 غارة.