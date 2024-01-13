الجيش الأميركي يعلن فقدان عنصرين من البحرية قبالة سواحل الصومال

ينفذ الجيش الأميركي الذي يملك قاعدة في جيبوتي، عمليات في الصومال منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجيش الصومالي ونيابة عن الحكومة.

أعلن الجيش الأميركي في بيان له فقدان اثنين من عناصر البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال منذ مساء الخميس.

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وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية "تجري عملية بحث وإنقاذ لتحديد مكان البحارين. ولأسباب أمنية عملياتية، لن ننشر أي معلومات إضافية حتى الانتهاء من عملية الإنقاذ".

ويعمل البحاران في الأسطول الخامس للولايات المتحدة المتمركز في البحرين والمنتشر في منطقة واسعة تضم الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.

وينفذ الجيش الأميركي الذي يملك قاعدة في جيبوتي، عمليات في الصومال منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجيش الصومالي ونيابة عن الحكومة.

ويشن بشكل أساسي ضربات جوية تستهدف حركة الشباب الإسلامية المتطرفة والمرتبطة بتنظيم القاعدة.

وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، قُتل قيادي بارز في حركة الشباب يعتقد أنه مدبّر هجوم استهدف في 2020 قاعدة عسكرية أميركية - كينية في شرق كينيا، في ضربة جوية نفذتها واشنطن "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية في الصومال"، بحسب القيادة العسكرية الأميركية.

وتقاتل حركة الشباب منذ أكثر من 16 عاما الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي.

وتصنّف واشنطن الحركة منظمة إرهابية منذ العام 2008.