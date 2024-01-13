تركيا تنفذ غارات على "أهداف إرهابية" شمال العراق وسورية بعد مقتل 9 جنود

أعلنت تركيا في وقت سابق الجمعة، مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

أعلنت وزارة الدفاع التركية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت تنفيذ عملية جوية وتدمير 29 "هدفا إرهابيا" في شمال العراق وسورية.

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وقالت إن "العملية أسفرت عن تحييد عدد كبير من الإرهابيين".

وجاءت العملية بعد إعلان مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق؛ حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.

وأعلنت في وقت سابق الجمعة، مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلقت تركيا عملية أطلقت عليها اسم "المخلب – القفل) ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

مما يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سورية والعراق وإيران.