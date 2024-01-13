حكم يُلزم ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ "نيويورك تايمز"

تناول تحقيق الصحيفة "كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري لثروته. وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى من والده على سنوات 413 مليون دولار حولت إليه جزئيًا عبر شركة وهمية ما سمح له بالتهرب من دفع الضرائب"

حُكم على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والمتنافس، مجددًا، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، دفع 392638 دولارًا لصحيفة "نيويورك تايمز" وإلى صحافيين فيها، كـ "نفقات قضائية" بعدما رُفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكان ترامب رفع شكوى في أيلول/سبتمبر 2021 على "نيويورك تايمز" متهمًا ثلاثة صحافيين يعملون في هذه الصحيفة الأميركية بإعداد "مؤامرة خبيثة" للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقًا فازوا بفضله بجائزة "بوليتزر" العريقة.

وفي أيار/مايو 2023، رفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا في ولاية نيويورك شكوى ترامب. وفي قرار جديد صدر، أمس الجمعة، رأى القاضي نفسه أن ما اقترحته الصحيفة من تعويض حول تكاليف الدفاع "معقول" وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الصحيفة كيفية تحقيق الملياردير الجمهوري الذي يقول إنه "صنع نفسه بنفسه"، لثروته. وجاء في التحقيق أن دونالد ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة، 413 مليون دولار حولت إليه جزئيًا عبر شركة وهمية ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.