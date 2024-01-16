استهداف ناقلة ترفع علم مالطا قرب الصليف في اليمن

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، في مذكرة صدرت اليوم، إن ناقلة بضائع ترفع علم مالطا ومملوكة لليونان استُهدفت بصاروخ أثناء عبورها شمالا بالبحر الأحمر على مسافة 76 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة الصليف الساحلية باليمن.

أفادت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، بأن سفينة شحن ترفع علم مالطا أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلًا بحريًا إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

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وأوضحت "أمبري" أن السفينة المستهدفة والتي زارت إسرائيل خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيّرت مسارها بعد الاستهداف.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بعد ظهر اليوم، وقوع "حادث استهداف" على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف.

ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصدر أن السفينة استهدفت بواسطة جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، في البحر الأحمر، مؤكدة أنها سفينة يونانية كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل، وهي خالية من البضائع.

وكانت قناة "الجزيرة" قد نقلت عن مصدر ملاحي يمني أن قوات الحوثيين استهدفت سفينة جديدة في البحر الأحمر اليوم.

ويأتي هذا الهجوم غداة إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم آخر استهداف "سفينة أميركية" في خليج عدن، وذلك في إطار الردّ على غارات أميركية وبريطانية استهدفت مواقع في اليمن، الأسبوع الماضي، واستكمالا لتضامنهم مع قطاع غزة.

الحوثي: ضغوط أميركية وراء تعليق شركات شحن نشاطها بالبحر الأحمر

واتهم الحوثيون، الثلاثاء، الولايات المتحدة، بممارسة ضغط على شركات شحن ما أسفر عن تعليق نشاطها في البحر الأحمر، وذلك في منشور للناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر منصة "إكس".

‏وقال عبد السلام "ما تعلنه عدد من شركات الشحن تعليق عملها بدعوى ارتفاع المخاطر في البحر الأحمر هو نتيجة الضغوط والتهويلات الأميركية". وأضاف أن تعليق نشاط هذه الشركات "موقف غير دقيق، ويتماشى مع الدعاية الأميركية المغرضة".

وتابع "هناك مئات السفن تعبر مضيق باب المندب بشكل يومي... ونجدد التأكيد أنه لا منع لأي سفينة عدا المرتبطة بالعدو الصهيوني المجرم أو تلك المتجهة إلى موانئه في فلسطين المحتلة"، دون تفاصيل.

وسبق أن علقت عدة شركات شحن عالمية نشاطها في البحر الأحمر، لأسباب أمنية جراء تطورات مضيق باب المندب.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إنّ قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر مرتبطة بالحرب في غزة، ولفت إلى أن هناك حاجة لوقف فوري لإطلاق النار.

وشنَّت القوات الأميركية والبريطانية، ليل الخميس الجمعة، عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وذلك ردّا على استهداف سفن في الممرات البحرية قبالة اليمن.

وأعلنت القوات الأميركية إسقاط صاروخ كروز للحوثيين، الأحد، كان يستهدف مدمرة أميركية.

ويشنّ الحوثيون منذ أسابيع هجمات قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.