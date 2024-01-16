السعوديّة: سلام إسرائيل مرتبط بإقامة دولة فلسطينيّة

وزير خارجية السعودية قال في دافوس إن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام للخطر، والخطوة الأولى لتحقيقه هي وقف إطلاق النار في غزة.

أكدت السعودية، مساء الثلاثاء، أن إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالسلام إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

هذا التأكيد جاء على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة باللغة الإنجليزية خلال جلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وفقا لمقطع فيديو مترجم إلى العربية بثته الخارجية على حسابها الموثق في منصة "إكس".

وقال بن فرحان: "السلام والأمن لإسرائيل يرتبطان ارتباطا وثيقا بالسلام والأمن للفلسطينيين، وهذا شيء دعمناه في المملكة منذ عام 1981 بمبادرة السلام، ونحن مع ذلك تماما".

وزير الخارجية السعوديّ خلال مشاركته في منتدى "دافوس" (Getty Images)

وأضاف: "نتفق على أن السلام الإقليمي يشمل السلام لإسرائيل، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا من خلال السلام للفلسطينيين من خلال الدولة الفلسطينية، وهذا شيء كنا نعمل عليه بالفعل مع الإدارة الأميركية".

وقبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت السعودية تجري مفاوضات بشأن تطبيع محتمل للعلاقات مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة.

وتابع بن فرحان: "الحقيقة أن ما تفعله إسرائيل الآن يعرض آفاق السلام والأمن الإقليميين للخطر.. هناك طريق نحو مستقبل أفضل بكثير للمنطقة للفلسطينيين وإسرائيل، هو السلام، ونحن ملتزمون به تماما".

وأضاف: "لكن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي وقف إطلاق النار بغزة".