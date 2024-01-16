الكوريتان تتبادلان التهديدات التحذيرية

حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، الثلاثاء، من أن بلاده سترد "أضعافا مضاعفة" على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذري.

تبادلت كوريا الشمالية والجنوبية صباح اليوم الثلاثاء، التهديدات التحذيرية من أي استفزازات، في وقت حلت بيونغ يانغ رسميا مجموعة من الوكالات الحكومية المكلفة تعزيز التعاون وإعادة التوحيد مع الجنوب، وفق ما أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية.

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وقالت الوكالة إن القرار أعلنه البرلمان الكوري الشمالي، وهو يأتي بعد أسابيع على اعتبار الزعيم كيم جونغ-أون، أن مواصلة السعي لمصالحة مع الجنوب كانت "خطأ يجب ألا نكرره".

يأتي ذلك، فيما حذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، الثلاثاء، من أن بلاده سترد "أضعافا مضاعفة" على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية، الجارة التي تمتلك السلاح الذرّي.

وقال يون خلال جلسة للحكومة بث وقائعها التلفزيون إنه "إذا قامت كوريا الشمالية باستفزاز، فسنرد عليه أضعافا مضاعفة"، مشددا على أن جيش بلاده لديه "قدرات رد ساحقة".

من جانبه، حذر الزعيم الكوري الشمالي من أن أي انتهاك من قبل كوريا الجنوبية "لأي ملمتر" من أراضي بلاده سيعتبر "استفزازا للحرب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وقال كيم "إذا انتهكت جمهورية كوريا ولو حتى 0.001 ملم من أراضينا أو مجالنا الجوي أو البحري، فسيعتبر ذلك استفزازا للحرب"، مذكرا بأن بيونغ يانغ لا تعترف بخط الحد الشمالي الذي يمثل عمليا الحدود البحرية بين البلدين.