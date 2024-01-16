ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

توقعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية آيوا، بحسب ما أظهرت تقديرات وسائل إعلام أميركية مساء الإثنين، في نتيجة ترسخ موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

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وتوقعت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" أن يهزم الرئيس السابق في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي منافسيه الرئيسيين: السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

ولم يستغرق العديد من وسائل الإعلام الأميركية سوى 30 دقيقة من بدء التصويت لإصدار حكمها بفوز الرئيس السابق، على الرغم من أن نتيجة التصويت لن تصدر قبل ساعات عدّة.

وتوقعت هذه الوسائل الإعلامية أن يحقق الملياردير المثير للجدل فوزا ساحقا في هذه الولاية التي دشنت المسار الطويل للانتخابات الرئاسية.

ترامب بعد فوزه في آيوا: "آن لبلدنا أن يتحد"

ودعا ترامب مواطنيه إلى "الاتحاد" بعد فوزه مساء الإثنين بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، قال الملياردير المعروف بخطاباته الهجومية عادة "أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتحد بلادنا (...). سواء أكانوا جمهوريين أو ديموقراطيين أو ليبراليين أو محافظين".

وتؤكد هذه النتيجة ما دأبت على توقعه استطلاعات الرأي من فوز ساحق للرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية لحزبه الجمهوري.

واعتبارا من الساعة 19,00 (01,00 ت غ الثلاثاء) بدأ الناخبون الجمهوريون في آيوا يتقاطرون على المدارس والمكتبات العامة ومراكز الإطفاء للإدلاء بأصواتهم في هذه "التجمّعات الانتخابية".

وتجري الانتخابات التمهيدية في هذه الولاية تحت الثلوج وفي ظل درجات حرارة دون الصفر.

وللمرة الأولى منذ خسارته معركته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية ثانية متتالية في العام 2020، سيواجه الرئيس الأميركي السابق الناخبين، بينما تتم محاكمته في 4 قضايا جنائية تتراوح بين الحصول على وثائق سرية للغاية ومحاولة قلب نتائج الانتخابات السابقة التي خسر خلالها أمام الديمقراطي جو بايدن.