زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب تركستان الشرقية بالصين

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات تركستان الشرقية بالصين، في قضاء فوشي الذي يبعد عن مركز مدينة أكسو 140 كيلومترا.

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ) وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة بالصين.

وأوضح مركز شبكات الزلازل في الصين (CENC)، في بيان، أن الزلزال وقع في قضاء فوشي الذي يبعد عن مركز مدينة أكسو 140 كيلومترا.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 22 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وعقب الزلزال، وقعت هزات ارتدادية متعددة سجلت أشدها 5.3 درجات.

وشعرت بالزلزال عدة دول مجاورة أبرزها كازاخستان وأوزبكستان.

ولم تعلن السلطات الصينية حتى اللحظة ما إذا كان الزلزال قد خلف خسائر بشرية أو مادية.