8 قتلى بالرصاص في منزلين قرب شيكاغو

خلال مؤتمر صحافي، قال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية-الغربية لشيكاغو، إنه "عثر على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص".

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل مسلح يشتبه بقتله 8 أشخاص في عمليات إطلاق نار جماعية على مدى يومين بمواقع مختلفة من إحدى ضواحي مدينة شيكاغو، وذلك بعد اشتباكه مع رجال الأمن في ولاية تكساس انتهت بإطلاقه النار على نفسه وانتحاره في وقت متأخر من مساء الإثنين.

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وخلال مؤتمر صحافي، قال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية-الغربية لشيكاغو، إنه "عثر على ثمانية أشخاص مقتولين بالرصاص".

وأوضحت الشرطة في بلدة جولييت أنه تم تحديد موقع المشتبه فيه ويدعى روميو نانس (23 عاما) بالقرب من ناتاليا في تكساس بعدما نشرت صورا له ولسيارته.

ويشتبه أن نانس أطلق النار وقتل 8 أشخاص بالرصاص في 3 مواقع بضواحي شيكاغو يومي الأحد والإثنين، مما أدى إلى عملية بحث تركت سكان المنطقة في حالة توتر وقلق.

ولم تتوفر لدى الشرطة أي معلومات عن دوافع الجريمة، لكنها أعربت عن اعتقادها بأن الضحايا أفراد من عائلة واحدة ويعرفهم المشتبه فيه.

وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.

ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، ويملك بالغ من كل ثلاثة سلاحاً ناريا، ويعيش 50 في المئة من البالغين تقريبا في منزل فيه سلاح ناري.