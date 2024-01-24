الرئيس الإيرانيّ يلتقي إردوغان بتركيا: توقيع 10 اتفاقيّات بمجالات مختلفة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي: نتفق مع الرئيس أردوغان بشأن القضية الفلسطينية وضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه. وتم توقيع 10 اتفاقيات بين البلدين.

وقّعت تركيا وإيران على 10 اتفاقيات بين البلدين بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في العاصمة التركية أنقرة.

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والتقى إردوغان، الأربعاء، بنظيره الإيراني، الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا في المجمع الرئاسي في أنقرة. وعقب الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى، الذي عقد بمشاركة وفدي البلدين تم توقيع الاتفاقيات المختلفة.

والاتفاقيات التي تمّ توقيعها هي: اتفاقية التشغيل بين شركة نقل الكهرباء التركية، وشركة إدارة الشبكة الإيرانية، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المناطق الحرة، ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإعلام والاتصال، واتفاقية إطارية بشأن النقل بالسكك الحديدية، ومذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والصناعي والتكنولوجي، وإعلان نوايا التعاون بين وزارتي الثقافة في البلدين، ومذكرة تفاهم بين أكاديمية الشرطة في تركيا وجامعة أمين للشرطة في إيران، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل برخص القيادة الوطنية، ومذكرة تفاهم بشأن تعيين ضباط أمن الطيران المسلح، ومذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع الطاقة.

إردوغان: لن نقطع علاقاتنا التجارية مع إيران

في السياق، قال الرئيس التركي إن بلاده لم ولن تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها إيران بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف إردوغان في كلمة له، الأربعاء، في منتدي الأعمال التركي - الإيراني في العاصمة أنقرة: "فتح بوابات حدودية جديدة مع إيران مطروح على جدول أعمالنا، والإجراءات مستمرة بشأن إقامة مراكز تجارة حدودية لزيادة التنمية الاقتصادية في ولاياتنا الحدودية".

وقال: "يجب على القوتين الإقليميتين تركيا وإيران تعزيز تعاونهما من أجل التنمية والاستقرار".

(Getty Images)

وأضاف: "لم ولن نقطع علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع جارتنا إيران بسبب العقوبات".

وبشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، قال إردوغان: "نبذل قصارى جهودنا لوقف المجازر وتحقيق وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق لسلام دائم بالمنطقة".

وأشار إلى أن "من يسعى للازدهار بالظلم تكون عاقبته وخيمة، والنصر سيكون حليف أشقائي الفلسطينيين في هذه المرحلة".

رئيسي: عازمون على رفع مستوى العلاقات

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن تركيا وإيران متفقتين بشأن دعم فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وأكد رئيسي خلال مؤتمر الصحافي مع إردوغان، أن تركيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن فلسطين.

وقال: "نتفق مع الرئيس إردوغان، بشأن القضية الفلسطينية، وضرورة منح الشعب الفلسطيني حقوقه".

(Getty Images)

وأضاف: "أقمنا علاقات جيدة مع تركيا طيلة سنوات طويلة، ونريد أن نرتقي بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى في المرحلة القادمة أيضًا".

ولفت رئيسي إلى أن تطوير التعاون بين إيران وتركيا في كافة المجالات يعود بالنفع على مصالح البلدين والمنطقة.

وذكر أن لقاءه بنظيره التركي كان مثمرا للغاية، وأن بلاده مصممة على تطوير علاقاتها مع تركيا. وأكد رئيسي أن البلدين تربطهما علاقات جيدة في العديد من المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والثقافة والطاقة.

وتابع: "لقد اتخذنا خطوات فعالة في المجالات الاقتصادية والتجارية وعازمون على رفع مستوى العلاقات. في المرحلة الأولى، نهدف للوصول إلى حجم التجارة المستهدف البالغ 30 مليار دولار بدعم من رجال الأعمال والوزراء من البلدين".

وأشار إلى أن أنشطة في مجال النفط والغاز مع تركيا مدرجة أيضًا على جدول الأعمال، مبينا إيلاءهم الأولوية أيضًا لتطوير طرق الاتصال.