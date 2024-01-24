لا ناجين إثر تحطم الطائرة الروسية: 74 قتيلا بينهم 65 أسيرا أوكرانيا.. موسكو تتهم كييف

قالت وزارة الدفاع الروسية إن "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني..."

أعلن مسؤول محلي أن لا ناجين في حادث تحطم الطائرة العسكرية الروسية، الأربعاء، في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، فيما كانت تقل 74 شخصا بينهم 65 أسير حرب أوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف على تيليغرام "قُتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة". وبحسب وزارة الدفاع الروسية كان على متن الطائرة 65 أسير حرب أوكرانيا وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية بحسب وكالات روسية، إن طائرة شحن عسكرية روسية من طراز "إل-76" تقل 65 أسير حرب أوكرانيا تحطمت، الأربعاء، في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نُقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

تحطُم طائرة عسكرية روسية وعلى متنها 65 أسير حرب أوكرانيا



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وأضافت أن "لجنة من سلاح الجو توجهت إلى موقع تحطم الطائرة للوقوف على أسباب الكارثة".

وأظهرت الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة قبل انفجار كبير رافقته ألسنة لهب ودخان أسود. ولم تقدم الوزارة الروسية في هذه المرحلة تفاصيل عن مصير ركاب الطائرة.

وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحافي اليومي، رفض المتحدث باسم الكرملين التعليق، مشيرا إلى أن معلومات الحادث "حديثة". وقال "سنقوم بتوضيح ما حصل".

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت روسيا العديد من الكوارث الجوية التي شملت طائرات الجيش.