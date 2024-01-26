الصين تعلن الحكم على بريطانيّ بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسّس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن محكمة ابتدائية في بكين حكمت على المواطن البريطاني في 2022 "بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة "الحصول على معلومات بصورة غير قانونية، ونقلها" لحساب أطراف "في الخارج".

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، صدور حكم على بريطاني العام 2022 بالسجن خمس سنوات، لإدانته بتهمة التجسّس، في تأكيد رسمي لقضية لم يتم كشفها قبل هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، إن محكمة ابتدائية في بكين حكمت على المواطن البريطاني في 2022 "بالسجن خمس سنوات لإدانته بتهمة "الحصول على معلومات بصورة غير قانونية، ونقلها" لحساب أطراف "في الخارج".

وأضاف أن محكمة استئناف ثبتت الحكم في أيلول/ سبتمبر.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قضية رجل الأعمال البريطاني، إيان ستونز، أمس الخميس، ونقلت عن عائلته ومصادر أخرى أنه "اختفى" عام 2018 بعدما عمل عدة عقود في الصين.

وسُئل وانغ الجمعة عن هذا التقرير فقال مشيرا إلى الموقوف باسم صيني إن "المحكمة نظرت في القضية بموجب القانون حصرا".

وأكد أن بكين "تضمن بالكامل جميع الحقوق المشروعة" للمعتقل وسمحت لمسؤولين بريطانيين بزيارته وبحضور محاكمته.

وقال وانغ إن "الصين دولة يحكمها القانون".

وأضاف أن "الهيئات القضائية تسهر بالكامل على معالجة القضايا بموجب القانون وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للطرفين الصيني والأجنبي".