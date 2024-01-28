ارتفاع ضحايا زلازل اليابان إلى 236 قتيلا

ضربت شبه جزيرة "نوتو" بمقاطعة إيشيكاوا زلازل عديدة راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ارتفع عدد ضحايا زلزال ضربت اليابان مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، إلى 236 قتيلا.

وضربت عدة زلازل، أعنفها بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، شبه جزيرة "نوتو" بمقاطعة إيشيكاوا غربي اليابان.

وقالت ولاية إيشيكاوا في بيان، صباح اليوم الأحد، إن 236 شخصا لقوا حتفهم في الزلازل، مع مواصلة مداواة 1178 مصابا.

وأشارت إلى تضرر أكثر من 43380 مبنى، وإيواء ما يزيد عن 14 ألف شخص في 490 مركز إيواء، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن 3500 منزل، والمياه عن أكثر من 43 منزلا.

وفي الأول من الشهر الجاري ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة "نوتو" في إيشيكاوا بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ضربت المنطقة المذكورة زلازل عديدة راوحت شدتها بين 5 و7 درجات بين 1 و5 كانون الثاني.