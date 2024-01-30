بايدن يقرر الرد على مقتل الجنود بالأردن.. كتائب "حزب الله" بالعراق تعلق عملياتها

في السياق، أعلنت كتائب "حزب الله" في العراق مساء الثلاثاء تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء أنّه اتخذ قرارا بشأن كيفية الرد على مقتل ثلاثة جنود في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف القوات الأميركية في الأردن، فيما أعلنت كتائب "حزب الله" في العراق تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.

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وردا على سؤال بشأن إيران، قال الرئيس الأميركي "أنا أحمّلهم المسؤولية، بمعنى أنّهم يزوّدون الأسلحة للأشخاص الذين قاموا بذلك (الهجوم)".

ولم يقدّم الرئيس الديمقراطي، الذي يواجه ضغوطا شديدة من خصومه الجمهوريين للرد بحزم على طهران، مزيدا من التفاصيل خلال محادثة سريعة مع الصحافيين في البيت الأبيض، قبل مغادرته للقيام بحملته الانتخابية في فلوريدا.

غير أنّ المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، قال لاحقا للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، "من الممكن جدا أن تشهدوا مقاربة متدرّجة في هذه الحال، ليس مجرّد إجراء واحد بل احتمال اتخاذ إجراءات عدّة".

ويأتي ذلك غداة إشارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى عمليات انتقامية "على مستويات عدّة، يتم تنفيذها على مراحل".

وأسفر الهجوم بطائرة مسيّرة الأحد على قاعدة لوجستية أميركية تقع في الصحراء الأردنية على الحدود مع العراق وسورية، إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات بجروح، وفقا للجيش الأميركي.

وتعرّضت الولايات المتحدة لضربات عدّة طالت مواقع تابعة لها في الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنّها لم تعلن عن أي خسائر بشرية قبل يوم الأحد.

وكان الجيش الأميركي قد ردّ على الضربات، عبر استهداف الجماعات الموالية لإيران في العراق وسورية، تماما كما استهدف الحوثيين في اليمن والذين يواصلون هجماتهم ضدّ السفن في البحر الأحمر.

وفي السياق، أعلنت كتائب "حزب الله" في العراق مساء الثلاثاء تعليق عملياتها العسكرية والأمنية ضد القوات الأميركية.

وجاء في بان لها، أن "المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، اتخذت قرارها بدعم أهلنا المظلومين في غزة بإرادتها ودون أي تدخل من الآخرين، وإخوتنا في الجمهورية الإسلامية (إيران) لا يعلمون كيفية عملنا، وكثيرا ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأميركية في العراق وسورية".

وتابعت "التزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها، ونعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية ضد قوات الاحتلال، وذلك منعا لأي إحراج للحكومة العراقية".

وختمت بالقول "سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجاهدي كتائب حزب الله الأحرار بالدفاع السلبي (مؤقتا) إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم".