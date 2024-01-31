باكستان: الحكم على عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد

جاء ذلك بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، اليوم الأربعاء، بالسجن 14 عاما في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، على ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.

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وجاء ذلك بعد يوم على الحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.

ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الحكمان تراكميَين.

وكان عمران خان متهما مع زوجته بشرى بيبي التي تزوجها عام 2018، قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة.

وجرت المحاكمتان في السجن الذي يحتجز فيه عمران خان منذ توقيفه في آب/أغسطس 2023.