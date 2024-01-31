تحطم طائرة أف-16 أميركية قبالة سواحل كوريا الجنوبية

هذا ثالث حادث تحطم لطائرة أميركية من طراز أف-16 في كوريا الجنوبية منذ أيار/مايو 2023.

أعلن الجيش الأميركي أن إحدى طائراته المقاتلة من طراز أف-16 تحطمت صباح اليوم الأربعاء، في المياه قبالة السواحل الغربية لكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن قائد الطائرة تمكن من النجاة بعد أن نجح في القفز منها.

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وقال بيان للجيش إن "طائرة من طراز +أف-16 فايتينغ فالكون+ من الجناح المقاتل الثامن تعرضت لحالة طوارئ أثناء طيرانها فوق بحر الغرب وتحطمت قرابة الساعة 8,41 صباحا اليوم".

أضاف البيان "الطيار قفز بسلام وتم انتشاله قرابة الساعة 9,30 صباحا. إنه واع وجرى نقله إلى منشأة طبية لتقييم وضعه".

وأشاد البيان بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية خلال عملية الإنقاذ.

وقال الكولونيل ماثيو سي. غايتكي قائد الجناح المقاتل الثامن في سلاح الجو الأميركي "نحن ممتنون جدا لقوات الإنقاذ في جمهورية كوريا، وجميع زملائنا في الفريق الذين جعلوا عملية الإنقاذ السريعة لطيارنا ممكنة".

وأضاف "سنحول تركيزنا الآن للبحث عن الطائرة وانتشالها".

ولفت البيان إلى أنه "لن يتم توفير معلومات حول سبب حالة الطوارئ أثناء التحليق، وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات الشاملة المتعلقة بالسلامة والحوادث".

وأبلغ خفر السواحل الكوري الجنوبي وكالة فرانس برس أن الطائرة المقاتلة تحطمت بالقرب من جزيرة موكديوك، قبالة الساحل الغربي لكوريا الجنوبية.

وهذا ثالث حادث تحطم لطائرة أميركية من طراز أف-16 في كوريا الجنوبية منذ أيار/مايو 2023.

فقد سبق وأن تحطمت طائرة أف-16 في كانون الأول/ديسمبر، خلال تدريب روتيني بعد أن تعرضت لما وصفه الجيش الأميركي أيضا بـ"حالة طوارئ أثناء الطيران"، كما تم إنقاذ الطيار.

وفي أيار/مايو العام الماضي، تحطمت طائرة أميركية من طراز أف-16 أثناء تدريب روتيني في منطقة زراعية جنوب سيول، وتمكن الطيار من القفز بسلام من الطائرة.

وتعد واشنطن أهم حليف أمني لسيول وتنشر نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وفي اليابان المجاورة، أعلن الجيش الأميركي أواخر العام الماضي أنه أوقف تحليق أسطوله من طائرات "أوسبري" المروحية، بعد حادث تحطم أدى إلى مقتل ثمانية طيارين أميركيين.