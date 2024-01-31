قائد الحرس الثوري الإيراني: نقول للأميركان إنكم جربتمونا ونعرف بعضنا الآخر.. لن نترك أي تهديد دون رد

بيان رسمي إيراني: "السياسة الأساسية لإيران هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على الأراضي الإيرانية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا".

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إننا "نسمع تهديدات من الأميركيين ونقول لهم إنكم جربتمونا ونعرف بعضنا الآخر ولن نترك أي تهديد بدون رد"، وذلك بعد تهديد من واشنطن بالرد على هجوم استهدف قاعدة عسكرية أميركية بالمنطقة.

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، أنها "سترد بشكل حازم على أي هجوم يستهدف أراضيها أو مصالحها أو مواطنيها"،

جاء ذلك في بيان، صدر مساء الثلاثاء، عن الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وأوضح البيان أن السياسة الأساسية لإيران هي أنه "إذا قام أي طرف بالاعتداء على الأراضي الإيرانية أو مصالحها أو مواطنيها خارج حدود إيران، فإنه سيواجه ردا حاسما وقويا".

وفنّد البيان المزاعم التي تفيد بأن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت رسائل مختلفة إلى إيران عبر وسطاء في اليومين الماضيين.

يذكر أن بيان الممثلية الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة، جاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف قاعدة أميركية قرب الحدود الأردنية السورية وأودى بحياة 3 جنود أميركيين.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة ضرب قاعدة شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سورية.

وحمل المسؤولون الأميركيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن، الجماعات المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم، وذكروا أنه سيتم الرد على الهجوم في الوقت والمكان الذي تختاره الولايات المتحدة.

ورفضت إيران اتهامات ضلوعها في الهجوم المذكور، وقالت إن "قوى المقاومة في المنطقة لا تتلقى تعليمات من إيران في قراراتها وتصرفاتها".

أكّدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت متأخر من مساء الإثنين ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين الذين أُصيبوا في الهجوم الذي نُفِّذ بواسطة مسيّرة إلى أكثر من 40.

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 3 عسكريين أميركيين.

وأكدت الوزارة أن قواتها في "العراق وسورية قد تعرضت لـ165 هجوما، بما فيها الهجوم في شمال شرق الأردن منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وقالت البنتاغون "ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40، والرقم مرشح للارتفاع".

ولفتت إلى أن "مليشيات مدعومة إيرانيا، مسؤولة عن الهجمات ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وسنتخذ الخطوات الضرورية لحماية قواتنا".

وذكرت الوزارة: "نعتقد أن إيران هي التي دعمت وموّلت كل الهجمات التي استهدفت قواتنا في العراق وسورية والأردن".

وأضافت: "لا نسعى للدخول في حرب مع إيران، ولا نريد توسيع رقعة الصراع، ونعتقد أن إيران لا تريد خوض حرب معنا".

وقالت: "لا نريد خوض حرب، لكننا سنردّ عندما يتعلق الأمر بتعريض التجارة والخطوط الملاحية للخطر".