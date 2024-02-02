كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي

صرحت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان أن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عدة باتجاه البحر الغربي، فجر اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان إن "الجيش رصد إطلاق صواريخ كروز عدة غير محددة نحو الساعة 11 (02,00 ت غ)" في البحر قبالة الساحل الغربي.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح أول من أمس الثلاثاء، عددا من صواريخ كروز باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.