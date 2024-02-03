واشنطن تسقط 8 مسيّرات قبالة اليمن وتدمر 4 أخرى قبل إطلاقها من الحوثيين

قالت "سنتكوم"، إن "المسيّرات التي دمّرتها على الأرض تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران"، لكنها لم تحدد أي جماعة أو دولة مرتبطة بالمسيّرات التي أسقطتها في الجو.

أسقطت القوات الأميركية أمس، الجمعة، 8 طائرات بدون طيار قبالة اليمن ودمرت أربع مسيرات أخرى على الأرض كانت مجهزة للإطلاق من قبل الحوثيين؛ وفقا ما أعلن الجيش الأميركي اليوم السبت.

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وتزامنت هذه الضربات مع تنفيذ القوات الأميركية ليل الجمعة - السبت سلسلة من الغارات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسورية، ردا على هجوم على قاعدة بالأردن وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين نهاية الأسبوع الماضي.

وأسقطت مدمّرة بحريّة أميركية مسيّرة صباح الجمعة فيما أسقطت مقاتلات وسفينة حربية سبع مسيّرات في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما دمرت القوات الأميركية أربع طائرات بدون طيار أخرى على الأرض قبل إطلاقها، وفق ما ذكرت القيادة العسكريّة الأميركيّة في الشرق الأوسط (سنتكوم) السبت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت "سنتكوم"، إن "المسيّرات التي دمّرتها على الأرض تعود إلى الحوثيين المدعومين من إيران"، لكنها لم تحدد أي جماعة أو دولة مرتبطة بالمسيّرات التي أسقطتها في الجو.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إسقاط المسيّرات فوق المياه المفتوحة.

وأوضحت "سنتكوم" أن "هذه التدابير ستحمي حرّية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".

وبدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر قائلين إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وردّت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات على الحوثيين الذين أعلنوا إثرها أن المصالح الأميركية والبريطانية باتت أيضا أهدافا مشروعة.