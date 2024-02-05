الخارجية الروسية تستدعي السفيرة الإسرائيلية بسبب "تصريحات غير مقبولة"

أضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفيرة الإسرائيلية تتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنها قررت استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين، إلى وزارة الخارجية، وذلك بسبب ما اعتبرته موسكو "تصريحات غير مقبولة".

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وقالت الوزارة الروسية في بيان مقتصب "بسبب التصريحات العلنية غير المقبولة للسفيرة الإسرائيلية، والتي تشوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية، سيتم استدعاء هالبرين إلى وزارة الخارجية لجلسة استماع".

وأضافت الخارجية الروسية، أنه "من المثير للاستياء بشكل خاص، أن السفيرة الإسرائيلية تتحدث بطريقة غير محترمة عن الجهود، التي تبذلها روسيا في اتصالاتها الرامية إلى المساعدة في حل مصير الرهائن".

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن "الطروحات القائلة بأن المحرقة هي إبادة للشعب اليهودي فقط، تتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتأملات حول الحاجة إلى تغييرات، كما قالت غالبرين، في تقويم الدولة لروسيا، تصل إلى حد التدخل في الشؤون الداخلية".

وكانت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو، سيمون هالبرين، قد وجهت انتقادات محددة لروسيا، بشأن المفاوضات المرتبطة بالرهائن الموجودين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ويرى خبراء ومراقبون أن المصالح المتباينة بين إسرائيل وروسيا منذ سنوات بشأن حماس وإيران وسورية، أدت إلى تدهور بطيء في علاقاتهما، تسارَع فجأة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والحرب الإسرائيلية المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ ذلك الحين.