الصين: الإعدام "مع وقف التنفيذ" لرئيس مصرف سابق لإدانته بـ"تلقي رشى"

يشنّ الرئيس الصينيّ شي جينبينغ حملة ضدّ الفساد المتجذّر في البلاد منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد، رغم أنّ منتقديه يقولون إنّ هذه السياسة تساعد في التخلّص من خصومه السياسيّين...

صدر حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للمصرف الصينيّ "تشاينا ميرشنت بنك" تيان هويو الاثنين، وفق ما أفادت محطّة "سي سي تي في" الرسميّة، في أحدث قرار ضمن حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد تستهدف القطاع الماليّ.

ودين هويو بتهمة "تلقي رشى" وفق "سي سي تي في" وبتهم أخرى من بينها "التعسّف في استخدام السلطة والقيام على أساس معلومات غير معلنة وتسريب معلومات سرّيّة" على مدى عقود.

وحكم على الرئيس السابق للمصرف بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدّة عامين، وهو حكم يخفّف عادة إلى السجن مدى الحياة بعد عامين من السجن.

ويشنّ الرئيس الصينيّ شي جينبينغ حملة ضدّ الفساد المتجذّر في البلاد منذ وصوله إلى السلطة قبل عقد، رغم أنّ منتقديه يقولون إنّ هذه السياسة تساعد في التخلّص من خصومه السياسيّين.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر أوقف تشو تشينغ يو، النائب السابق لرئيس مصرف "تشاينا ديفيلوبمنت بنك" للاشتباه في تلقّيه رشى.

وفي كانون الثاني/يناير، قبض على الرئيس السابق لمجموعة "إيفربرايت" المصرفيّة الصينيّة العملاقة الّتي تملكها الدولة للاشتباه في ضلوعه في الفساد وتلقّي الرشى.

والشهر الماضي، حكم على هي شينغ شيانغ وهو مسؤول تنفيذيّ كبير سابق في "تشاينا ديفيلوبمنت بنك" بالسجن 20 عامًا بتهمة تلقي رشى.