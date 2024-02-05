ترامب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد، قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني؛ إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، الأحد، قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.

وأضاف: "عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2020، قتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أميركية قرب العاصمة بغداد.

وتأتي تصريحات ترامب إثر شن القوات الأميركية ضربات انتقامية في العراق وسورية ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات موالية له، ردا على تعرض قاعدة أميركية في الأردن لهجمات تبنتها حركة المقاومة الإسلامية في العراق، أسفرت عن مقتل 3 جنود أميركيين بحسب القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".