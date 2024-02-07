ارتفاع عدد ضحايا الحرائق في تشيلي إلى 131 شخصا

ارتفع عدد الذين لقوا مصارعهم في الحرائق في تشيلي إلى 131 شخصا، وحوّلت الحرائق 20 ألف هكتار إلى رماد في 3 أيام.

أعلنت السلطات في تشيلي، أن عدد الذين لقوا مصارعهم في الحرائق التي اجتاحت وسط وجنوبي البلاد إلى 131 شخصا.

وأكد مكتب خدمة الصحة القانونية التشيلي، في بيان، استمرار الجهود جوا وبرا لإخماد الحرائق في مدينتي فالباريسو وفينا ديل مار.

وفي تصريح صحفي، أكدت رئيسة بلدية فينا ديل مار، ماكارينا ريبامونتي أنهم يواجهون كارثة غير مسبوقة، ومعربة عن اعتقادها أن 300 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

ومع استمرار جهود إزالة الركام من المناطق التي التهمتها النيران، أطلق الآلاف حملة إغاثية في العاصمة، سنتياغو، لمتضرري الحرائق.

من جانبه، أوضح مكتب الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث والاستجابة في بيان أن الحرائق حولت 20 ألف هكتار إلى رماد في 3 أيام.