الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمال غزة

الأمم المتحدة توضح أن إسرائيل رفضت 22 طلبا لتوصيل مساعدات إلى شمالي قطاع غزة، فيما تمنع النازحين من شمالي القطاع من العودة إلى مناطقهم، في حين يواصل متظاهرون إسرائيليون إعاقة دخول المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ("أوتشا")، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 22 طلبا قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في "وادي غزة" بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

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وقال المكتب في بيان، إنه "من الضروري التحرك مبكرًا نظرًا للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية". وأكد أنه قدم خلال كانون ثاني/ يناير الماضي 22 طلبًا لإسرائيل من أجل فتح حواجز التفتيش بغية الوصول بسرعة إلى وادي غزة، مشددًا أنه لم يتلق أي رد بخصوص تلك الطلبات.

وفي ردها على الاتفاق الإطاري الذي تن التوصل إليه في اجتماع أميركي إسرائيلي مصري قطري في باريس، الأسبوع الماضي، طالبت حركة حماس بـ"تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان" في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت أنه "حجم المساعدات بجب ألا يقل عن 500 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، وكذلك إتاحة وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع".

والإثنين، صرح متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تواصل عرقلة وصول معظم المساعدات إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا أن 10 عمليات مساعدات فقط وصلت شمال القطاع من أصل 61 عملية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقسم الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بعد احتلاله إلى ثلاث أقسام، ووضع حواجز تفتيش في النقاط المقسمة، حيث لا يُسمح بالمرور عبرها دون الحصول على إذن إسرائيلي، بما في ذلك المساعدات الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة سابقًا من أن 2.2 مليون شخص معرضون لخطر المجاعة في قطاع غزة الواقع تحت هجوم مكثف من قبل إسرائيل.

ومنذ أيام يغلق محتجون إسرائيليون من أنصار اليمين المتطرف معبر كرم أبو سالم، لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة حتى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

وفرضت إسرائيل على القطاع حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.