متأثرة من حملة المقاطعة: تراجع توقعات نمو مبيعات "ماكدونالدز"

ماكدونالدز هي واحدة من العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك ستاربكس وكوكا كولا التي شهدت مقاطعة واحتجاجات ضدها من قبل نشطاء مناهضين للاحتلال الإسرائيلي ومناصرين لفلسطين.

للمرة الثانية في غضون شهر، تكشف شركة ماكدونالدز عن مدى تأثر أسواقها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بتبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويعود ربط حرب غزة والشركة، إلى 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما نشرت صفحة ماكدونالدز إسرائيل، صور توزيع وجبات مجانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من تصريحات متكررة لإدارة الشركة الأم، بعدم علاقتها بخطوة ماكدونالدز إسرائيل، إلا أن الصور المنشورة دفعت دولا عربية وإسلامية وناشطين حول العالم إلى إعلان مقاطعة سلسلة المطاعم.

والإثنين، أعلنت الشركة فشلها في تحقيق هدف مبيعات رئيسي، ويرجع ذلك إلى مقاطعة العملاء لها بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي.

وماكدونالدز هي واحدة من العديد من الشركات الغربية، بما في ذلك ستاربكس وكوكا كولا التي شهدت مقاطعة واحتجاجات ضدها من قبل نشطاء مناهضين للاحتلال الإسرائيلي ومناصرين لفلسطين.

وقالت الشركة إن الصراع بين إسرائيل وغزة "أثر بشكل كبير على الأداء في بعض الأسواق الخارجية" في الربع الأخير من عام 2023.

وفي الفرع الذي يشمل المبيعات في الشرق الأوسط والصين والهند، بلغ نمو المبيعات 0.7% في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 5.5%.

وفي تصريحات رافقت إفصاح الشركة في بورصة نيويورك، قال كريس كيمبكزينسكي، الرئيس التنفيذي للشركة: "طالما استمرت هذه الحرب.. لا نتوقع أن نرى أي تحسن كبير في هذه الأسواق".

وفي 4 كانون الثاني/ يناير الماضي، كتب الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، منشورا على "LinkedIn" أرجع فيه الحرب على غزة والمعلومات المضللة، سببين رئيسين في تراجع مبيعات المطعم في الشرق الأوسط وخارجه.

وقال حينها: "تأثرت مبيعات ماكدونالدز في الشرق الأوسط وبعضها خارج المنطقة بشكل كبير، بسبب ’المعلومات الخاطئة’ عن موقف الشركة من الصراع بين إسرائيل وحماس".

وأضاف: "هذا أمر محبط ولا أساس له من الصحة.. وفي كل دولة نعمل فيها بما في ذلك الدول الإسلامية، تفتخر ماكدونالدز بتمثيلها من قبل مالكين محليين يعملون بلا كلل لخدمة ودعم مجتمعاتهم".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حثت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، الناس على رفض ماكدونالدز بسبب "دعمها المفتوح" للجيش الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، خفضت ستاربكس توقعات مبيعاتها السنوية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد العملاء الذين يزورون المتاجر في الشرق الأوسط.