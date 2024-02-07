مقتل أوكراني إثر قصف روسي على ميكولاييف وإطلاق نحو 44 صاروخا على أوكرانيا

قال رئيس بلدية ميكولاييف أولكسندر سينكيفيتش إن شخصا قتل متأثرا بإصابته بجروح بالغة بعد أن نسف الهجوم سقوف 20 منزلا وألحق أضرارا بأنابيب المياه في المدينة الساحلية.

أطلقت روسيا، صباح الأربعاء، 44 صاروخا و20 مسيّرة على أوكرانيا وقد "دُمر" ثلثاها، على ما أعلن القائد الأعلى للجيش الأوكراني.

وقال فاليري زالوجني في بيان على "تيليغرام" إنه من بين 64 جهازا اعترضت القوات الأوكرانية 29 صاروخ كروز و15 مسيّرة.

وقتل شخص في مدينة ميكولاييف بجنوب أوكرانيا وأصيب آخران في كييف التي انقطعت الكهرباء عن أجزاء منها بعد قصف صاروخي روسي، الأربعاء.

وشنت روسيا هجوما صاروخيا على أوكرانيا قرابة الساعة 4,00 ت غ مستهدفة كييف ومناطق أخرى، بحسب سلاح الجو الأوكراني.

وقال رئيس بلدية ميكولاييف أولكسندر سينكيفيتش إن شخصا قتل متأثرا بإصابته بجروح بالغة بعد أن نسف الهجوم سقوف 20 منزلا وألحق أضرارا بأنابيب المياه في المدينة الساحلية.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة كييف.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشو إن شخصين أصيبا بجروح في دنيبر، المنطقة السكنية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، وتلقيا العلاج فور إصابتهما.

وكتب كليتشكو على منصات التواصل الاجتماعي "نتيجة هجوم للعدو، تضرر اثنان من خطوط التوتر العالي جراء شظايا صاروخية في العاصمة" مضيفا أن "بعض المستهلكين على الضفة اليسرى من دون كهرباء حاليا". وقالت شركة للطاقة إن منطقة دنيبرو من دون كهرباء جزئيا.

واندلع حريق في مبنى يضم شققا في ناحية أخرى من المدينة، وفق كليتشكو.