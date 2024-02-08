إقالة قائد الجيش الأوكراني وتبادل 100 أسير حرب بين كييف وموسكو

وصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا"، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، اليوم الخميس إقالة قائد الجيش، فاليري زالوجني، من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عامين.

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وكتب عمروف عبر منصات التواصل "اليوم جرى اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".

وأكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على إستراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".

وعين زيلينسكي، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائدا جديدا للجيش خلفا لزالوجني، علمًا أن سيرسكي كان يتولى قيادة القوات البرية.

ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا"، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الغزو الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى إلى تحرير منطقة خاركيف.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها اجرت تبادلا مع أوكرانيا شمل 100 أسير حرب، وذلك بعد أكثر من أسبوع من عملية مماثلة شملت نحو 200 جندي لدى كل من الجانبين.

وقالت الوزارة "في الثامن من شباط/فبراير، إثر مفاوضات، عاد 100 جندي روسي كانوا معرضين لخطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، تم تسليم 100 أسير حرب من القوات الأوكرانية".