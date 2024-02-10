نصر الله يلتقي وزير الخارجية الإيراني.. "لاستعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية"

التقى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بوزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له ‏بحضور السفير الإيراني ‏في بيروت، مجتبى أماني، صباح اليوم السبت.

وجاء ذلك في بيان صدر عن حزب الله، وذكر إنه "جرى استعراض لآخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة وخصوصا في قطاع غزة وجنوب لبنان ‏وبقية جبهات محور المقاومة وتم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة". ‏

وكان قد أعلن "حزب الله"، أمس السبت، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، واستهداف "التجهيزات التجسسية في ثكنة ’دوفيف’ وإصابتها بشكل مباشر"، وتدمير دبابة "ميركافا"، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه في عدة مناطق وبلدات جنوبي لبنان.