أوكرانيا تعلن تدمير 40 مسيرة أطلقتها روسيا

جاء هذا غداة إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، السبت، في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

اعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية بدون طيار أطلقتها روسيا ليل، السبت الأحد، ويبلغ عددها 45، من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر صباح الأحد.

جاء هذا غداة إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، السبت، في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على تيليغرام "خلال الليل أطلق المحتلون 45 طائرة هجومية بدون طيار (...) ونتيجة للعمل القتالي، تم تدمير 40 طائرة بدون طيار للعدو".

وأعلن حاكم منطقة دنيبرو جنوب البلاد سيرغي ليساك أن رجلا (39 عاما) أصيب بجروح طفيفة نتيجة الشظايا المتساقطة.

وذكرت السلطات في العاصمة كييف ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد أنه لم يبلغ عن أضرار حتى الآن.

لكن حاكم منطقة خاركيف (شرق) اوليغ سينيغوبوف أورد أن قنابل يتم التحكم فيها من الجو استهدفت قرية فوديان في المنطقة واسفرت عن مقتل امرأة (56 عاما).