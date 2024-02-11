تايوان: رصد ثمانية مناطيد صينية لليوم الثاني تواليا

يأتي رصد المناطيد في أعقاب انتخابات رئاسية أجرتها تايوان الشهر الماضي، وفاز بها لاي تشينغ تي زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي الحاكم الذي تصنفه بكين "انفصاليا".

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم الأحد، رصد ثمانية مناطيد صينية حول تايوان لليوم الثاني تواليا، حلق خمسة منها مباشرة فوق الجزيرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ورصدت المناطيد السبت، وهو يوم رأس السنة القمرية الجديدة، على ارتفاع يراوح بين 3600 و10700 متر، وفق المصدر نفسه.

كما رصدت ثمانية مناطيد الجمعة، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت وزارة الدفاع نشر بيانات منتظمة حول مشاهدات هذه المناطيد في كانون الأول/ديسمبر.

وتطالب الصين بالسيادة على جزيرة تايوان المتمتعة بحكم ذاتي ديموقراطي، دون أن تستبعد يوما استخدام القوة لإخضاعها.

وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، ونشرت طائرات وسفنا حربية حولها في شكل شبه يومي.

في شباط/فبراير العام الماضي، نبهت سلطات الطيران المدني الجيش التايواني بشأن منطاد يحلق في المجال الجوي للجزيرة، لكنها لم تقدم معلومات تفصيلية عن موقعه.

يأتي رصد المناطيد في أعقاب انتخابات رئاسية أجرتها تايوان الشهر الماضي، وفاز بها لاي تشينغ تي زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي الحاكم الذي تصنفه بكين "انفصاليا".

وحذرت الصين قبل الانتخابات من أن فوز لاي لن يجلب سوى "الحرب والتقهقر" لتايوان، لكنها حاذرت نشر عدد كبير من الطائرات والسفن الحربية في أعقاب الانتخابات مباشرة.

منذ انتخابات 13 كانون الثاني/يناير، سجل أكبر توغل صيني مشاركة 33 طائرة حربية، وفق تايبيه.

وكان أكبر عدد من الطائرات الحربية التي نشرتها الصين خلال 24 ساعة في أيلول/سبتمبر، عندما رصدت تايوان تحليق 103 طائرات في أجواء الجزيرة.