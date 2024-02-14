انفجاران يطالان شبكة توزيع الغاز في إيران.. طهران تندد بعمل "تخريبي وإرهاب"

لم يتسّبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا ولكنّهما أدّيا إلى انقطاع إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل في البلاد.

صورة توضيحية من منطقة إنتاج للطاقة في إيران (Getty images)

ألحق انفجاران أضرارا بشبكة توزيع الغاز في إيران، ليل الثلاثاء الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات، مندّدة بعمل "تخريبي وإرهاب".

ولم يتسّبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا ولكنّهما أدّيا إلى انقطاع إمدادات الغاز في ثلاث محافظات على الأقل في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطاقة الرسمية (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقيلي قوله إنّ "هذا العمل التخريبي والإرهابي نُفذ حوالي الساعة الواحدة صباحا في موقعين".

وألحق التفجيران أضرارا بخطوط أنابيب الغاز قرب بلدتي بوروجين (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).

ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها.

اتهمت إيران مرارا عملاء إسرائيل بتنفيذ عمليات تخريب ضدّ البنى التحتية في البلاد، خصوصا النووية منها. كما أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن عمليات من هذا النوع في المناطق الحدودية الغربية أو في جنوب البلاد.