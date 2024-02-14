مصرع امرأة وإصابة 53 شخصا في انهيار شرفة بكنيسة في الفيليبين

كان نحو 400 شخص يشاركون في قداس بهذه المناسبة عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول في مدينة سان خوسيه دل مونتي قرب العاصمة مانيلا، على ما أعلنت جينا أيسون، المسؤولة عن الدفاع المدني في المدينة.

لقيت امرأة مصرعها وأصيب 53 شخصا بجروح في انهيار شرفة داخل كنيسة كاثوليكية، اليوم الأربعاء، في الفيليبين خلال القداس، على ما أعلنت السلطات.

وتوافد ملايين الفيلبينيين إلى الكنائس، اليوم، بمناسبة أربعاء الرماد مع بدء فترة الصوم في هذا البلد الكاثوليكي الكبير في آسيا.

وكان نحو 400 شخص يشاركون في قداس بهذه المناسبة عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول في مدينة سان خوسيه دل مونتي قرب العاصمة مانيلا، على ما أعلنت جينا أيسون، المسؤولة عن الدفاع المدني في المدينة.

وأصيبت امرأة تبلغ الثمانين إصابة خطرة في الصدر وتوفيت لاحقا في المستشفى، على ما أوضحت أيسون.

وانهار جزء من الشرفة ما أدى إلى سقوط بعض المشاركين إلى الطابق السفلي خلال القداس، على ما أفاد مكتب الكوارث في المدينة.

وأضافت أيسون أنه "تبين لمسؤولي الأبنية في بلدية المدينة على أن الجزء المنهار من الشرفة نخره النمل الأبيض".

وأصيب الجرحى الآخرون وغالبيتهم من المسنين برضوض وجروح طفيفة، بحسب المصدر نفسه.

وأمر رئيس بلدية المدينة، أرتور روبيس، بإغلاق الكنيسة المتضررة بينما يتم التحقق من بنيتها، على ما أكدت أيسون.

وأظهرت صور نشرها روبيس عبر فيسبوك جزءا من أرضية الشرفة معلقا على مسافة أقل من متر من الطابق السفلي الذي انتشرت فيه الكراسي البلاستيكية والحطام.