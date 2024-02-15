حلفاء واشنطن يحذرون إسرائيل: أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية

بينما حضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، أعرب قادة الدول الحليفة لواشنطن عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.

حذر قادة استراليا وكندا ونيوزيلندا، اليوم الخميس، إسرائيل من النتائج "الكارثية" المحتملة لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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وبينما حضت دول الكومنولث الثلاث في بيان مشترك نادر من نوعه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "على عدم سلوك هذا المسار"، أعرب قادة الدول الحليفة لواشنطن عن قلقهم العميق من الحرب المستمرة منذ أشهر في غزة.

وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. نحو 1,5 مليون فلسطيني لجأوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه".

وفي مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة وحصيلة قتلى تقول سلطات غزة إنها تجاوزت الآن عتبة 28 ألف شهيد، تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلي بالمضي قدما في الحرب.

وقال نتنياهو في رسالة على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام "سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".

وتعتقد إسرائيل يتحصنون في رفح ومعهم عدد من الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب، ويقدر عددهم بـ130.