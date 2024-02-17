إيران: استدعاء مناهضة لـ "إلزامية الحجاب" لتنفيذ الحكم بالسجن

في الأشهر الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي امتنعن عن وضع الحجاب في الأماكن العامة علمًا أن القانون في إيران يلزم جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.

(أرشيفية / ا ف ب)

استدعى القضاء الايراني شابة إيرانية ناشطة ضد فرض الحجاب الإلزامي لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 4 سنوات تقريبًا، وفق ما نقلته وسيلة إعلام محلية، السبت.

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وكانت سبيدي راشنو (29 عاماً) احتجزت لأكثر من شهر في تموز/يوليو 2022، بعد دخولها في جدل داخل حافلة في طهران مع امرأة اتهمتها بنزع حجابها.

وذكرت صحيفة "سازانديغي" الإصلاحية أن السلطات القضائية أمرت راشنو بالحضور إلى السجن في الأيام المقبلة لقضاء عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وأحد عشر شهرًا.

يشار إلى أن القانون في إيران يلزم جميع النساء بغض النظر عن الجنسية أو المعتقدات الدينية بوضع حجاب يغطي الرأس والرقبة.

في كانون الأول/ديسمبر، أعلن محامي الناشطة أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالسجن الصادر بحق موكلته "بسبب حادثة الحافلة" و"نشر صور خادشة للحياء" على الإنترنت.

من جهتها، وبعد الحادثة، نشرت راشنو صورًا لها بدون حجاب على إنستغرام، إلى جانب منشورات ضد قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايد عدد النساء اللواتي امتنعن عن وضع الحجاب في الأماكن العامة، لا سيما بعد حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 أيلول/سبتمبر، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس.

وشهدت الاحتجاجات مقتل مئات، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال آلاف في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تنحسر. وتم إعدام سبعة رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية التي وصفتها السلطات بأنها "أعمال شغب" دبرتها الدول الدول الغربية.