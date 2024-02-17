باريس وكييف تبرمان مذكرة تعاون أمني لـ 10 سنوات

الرئيس الفرنسي: دعم أوكرانيا يأتي انطلاقًا من استثماراتها في أمن أوروبا" و "الأوكرانيون يقاتلون من أجل أمن أوروبا".

أبرمت فرنسا وأوكرانيا، في مراسم أقيمت بالعاصمة باريس، الجمعة، وحضرها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مذكرة لتعزيز التعاون بينهما في مجال الأمن مدتها 10 سنوات.

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وأوضح ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك عقب توقيع الاتفاقية، أنه "بموجب مذكرة التعاون ستقدم فرنسا دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل".

وأضاف: "وفي هذا الإطار، ستقدم باريس دعمًا عسكريًا إضافيًا لـ كييف بقيمة 3 مليارات يورو"، معتبرًا أن "الدعم العسكري هذا سيوفر لأوكرانيا إمكانية الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها على المدى الطويل".

يأتي ذلك وسط إعلان أوكرانيا، اليوم السبت، عن سحب قواتها من مدينة أفدييفكا تحت وقع تكثّف روسيا لهجماتها.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن دعم بلاده لأوكرانيا يأتي "انطلاقًا من استثماراتها في أمن أوروبا"، وأن "الأوكرانيين يقاتلون من أجل أمن أوروبا".

وفي سياق متصل، أعلن ماكرون اعتزامه زيارة أوكرانيا، خلال آذار /مارس المقبل.

زيلينسكي: شكرًا فرنسا

بدوره، وصف زيلينسكي المذكرة بأنها "مذكرة تعاون أمني طموحة وملموسة"، معربًا عن شكره لفرنسا إزاء دعمها لأوكرانيا، ومشددًا على "ضرورة عمل البلدين معًا من أجل مصلحة شعبيهما".